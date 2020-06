Anti-fa iz tujine izzivala policiste na protivladnih demonstracijah v Ljubljani

15.6.2020 – Antifa iz tujine so v petek v protivladnem protestu v Ljubljani izzvali nasilje. Medtem ko takšni protesti v Sloveniji niso nič novega, je to prvič, da je bila vpletena mednarodna Antifa in mnogi Slovenci so zaskrbljeni. Slovenska levica redno organizira proteste v prestolnici, odkar je desna vlada premierja Janeza Janše marca prevzela oblast. Protestniki izražajo številne pritožbe zoper novo vlado, k čemur pa predsednik Janez Janša ne nasprotuje.V Ljubljani je bil v petek zvečer še en protest, na prizorišče pa se je po ocenah zbralo 5.000 protestnikov. Ta je doživela več nasilja kot prejšnje demonstracije, policija pa je priprla sedem ljudi, ko so poskušali uničiti varnostno ograjo, ki obdaja stavbo parlamenta v državi. Vpleteni v napad so bili kaznovani. Skrajneži so napadli tudi nekatere policiste. Pred tem se je pred ameriškim veleposlaništvom zbralo nekaj deset protestnikov, ki so bili solidarni z nemiri v Združenih državah Amerike. Petkove demonstracije v Ljubljani so bile drugačne, saj so bili prisotni nasilni skrajneži Antifa iz drugih držav. Zamaskirani skrajneži, oblečeni v črno in mednarodnimi logotipi Antifa, so stali na čelu demonstracij in v nekaterih primerih pozivali k organiziranemu nasilju, poroča slovenska televizija Nova24TV.Več: tukaj

Vir: Voice of Europe