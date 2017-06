Arbitražno sodišče odločilo o obmejnem sporu med Slovenijo in Hrvaško

29.7.2017- Arbitražno sodišče, ki je odločalo o meji med Slovenijo in Hrvaško, ki je trajal 26 let,je določilo mejo na kopnem in na morju. Posebej problematično je bila meja v Piranskem zalivu.Sodišče je presodilo, da velika večina Piranskega zaliva pripada Sloveniji, določilo pa je tudi 2,5 navtične milje širok stik Slovenije z odprtim morjem. To območje bo imelo praktično status odprtega morja, vendar je sodnik predstavil tudi podrobnejši režim, ki bo veljal na tem območju. “Sodišče poudarja, da je režim v območju stika določen tako, da bi zagotavljal integriteto hrvaških teritorialnih voda in svobode povezave Slovenije med njenim ozemljem in odprtim morjem,” piše v sporočilu za javnost, ki je bilo objavljeno po koncu govora sodnika Guillauma. Sodišče je pojasnilo, da : “…svoboda komunikacije v območju stika ne vsebuje tudi svobode za raziskovanje, izkoriščanje, ohranjanje ali upravljanje naravnih virov, tako živih ali neživih, tako v vodah, na morskem dnu in pod njim na tem območju stika”. Prav tako se na tem območju ne sme graditi umetnih otokov ali drugih podobnih struktur. Ne sme se niti sprejemati ukrepov za zaščito ali ohranjanje morskega okolja.

Hrvaška se je že po aferi s prisluhi odločila, da razsodbe ne bo spoštovala. Sodišče je tedaj odločilo, da ta kršitev Slovenije ni bila tako velika, da ne bi moglo dokončati dela, kot se je odločila Hrvaška. Sodnik Guillaume je med branjem razsodbe, ki je v celoti napisana na 398 straneh, izrecno poudaril, da sta se obe državi s podpisom arbitražnega sporazuma zavezali, da bo končna odločitev arbitražnega sodišča zanju zavezujoča in da jo bosta tudi uresničili v šestih mesecih od objave.

Vir: Reporter, Euportal