Arheolog, ki je žrtvaval življenje, da je zaščiil kulturno dediščino pred Islamsko državo

18.8.2021 -Moški na kolenih, ki čaka na obglavljenje, julija 2015, je sirski arheolog dr. Khaled al-Asaad, vodja izkopavanj v Palmirju (Palmyra). Khaled al-Asaad ni hotel razkriti lokacije Tadmurjevih zakladov in starin (sodobna Palmira), ki jih je skril pred prihodom ISISa. Al-Assadu so odsekali glavo na trgu pred muzejem, v katerem je delal več kot 50 let. Njegovo pohabljeno telo so nato obesili na semafor. Khalid al-Assad je bil glavni skrbnik palmirskih starin, julija 2015 pa so ga ujeli borci ISISa. Kljub obsežnemu mučenju ni razkril lokacije muzejskih zakladov in so ga usmrtili na osrednjem trgu v Palmiri. Ko je postalo jasno, da bodo borci zavzeli Palmiro, so se znanstveniki pod vodstvom Al-Assada po svojih najboljših močeh trudili skriti edinstvene in neprecenljive starine Palmire. Bil je tisti, ki je odigral vodilno vlogo pri shranjevanju na stotine artefaktov in jih preselil iz Palmire na varno mesto. Khaled al-Asaad je govoril pet jezikov poleg šestih antičnih, od katerih so nekateri že mrtvi. Več evropskih držav mu je ponudilo bivanje in državljanstvo, vendar ni hotel zapustiti Sirije. Velja za enega najpomembnejših arheologov na svetu in človeštvo mu dolguje hvaležnost. Je sodoben mučenik. Več: tukaj

Vir: Wikipedia