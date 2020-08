AstraZeneca podpisala pogodbo

27.8.2020 – Danes je po uradnem podpisu pogodbe med podjetjem AstraZeneca in Evropsko komisijo začela veljati prva pogodba, ki jo je slednja v imenu držav članic EU s pogajanji dosegla s farmacevtskim podjetjem. S pogodbo se omogoča nakup cepiva proti COVID-19 vsem državam članicam EU ter darovanje državam z nižjim in srednjim dohodkom ali preusmeritev drugim evropskim državam. Na podlagi pogodbe bodo vse države članice lahko kupile 300 milijonov odmerkov cepiva podjetja AstraZeneca, z možnostjo za nadaljnjih 100 milijonov odmerkov, ki se bodo porazdelili po načelu sorazmernosti glede na prebivalstvo. Komisija nadaljuje razprave o podobnih sporazumih z drugimi proizvajalci cepiv in je že zaključila uspešne pripravljalne pogovore s podjetji Sanofi-GSK, Johnson & Johnson, CureVac in Moderna. Kandidatno cepivo podjetja AstraZeneca je že v fazi II/III kliničnega preskušanja velikega obsega po obetavnih rezultatih glede varnosti in doseganja imunskega odziva v fazi I/II. Več: tukaj

Vir: EC Press