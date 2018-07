Avstrijsko predsedovanje

4.7.2018 - Avstrija je 1. julija 2018 prevzela predsedovanje Svetu Evropske unije, in to je že tretjič (1998 in 2006). Kot nosilka predsedovanja bo znatno prispevala k zakonodajnemu in političnemu delu, a možnosti za oblikovanje dnevnega reda so bolj omejene kot v letih 1998 in 2006. Geslo predsedstva je: »Evropa, ki ščiti«. Prednostne naloge so: varnost (boj proti nezakonitemu priseljevanju z varovanjem zunanjih meja), ohranjanje konkurenčnosti Evrope z digitalizacijo in stabilnost v avstrijskih sosednjih državah (prizadevanja za vstop države Zahodnega Balkana v EU).

Vir: Evropski svet