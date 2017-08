Barcelona – dejstva

18.8.2017- V četrtek popoldne je kombi zapeljal v gnečo na enem izmed najbolj priljubljenih boulevarjev Barcelone, Las Ramblas.

Pred tem je bilo šest opazovalcev in en policist ranjenih v antiteroristični operaciji v obmorskem mestu Cambrils, jugozahodno od Barcelone, med katero je policija ubila štiri osumljence in poškodovala drugega, ki je pozneje umrl. Osumljenci so nosili ponarejene eksplozivne pasove. Organi so dejali, da je napad preprečil drugi teroristični napad.

Število smrtnih žrtev v napadu Las Ramblas zaenkrat znaša 13, pri čemer je več kot 100 ranjenih. Španska policija je dejala, da obravnava dogodek kot teroristični napad.

Regionalni predsednik Katalonije, Carles Puigdemont, je dejal, da sta bili pri napadu dva aretirana. Katalonske oblasti so nato na potrdile še tretjo osebo, ki je bila aretirana v katalonskem mestu Ripoll. Predsednik Puigdemont je razglasil tri dni žalovanja. Islamska država je prevzela odgovornost za napad. Policija je izdala fotografijo moškega, ki naj bi najel avto, ki je bil uporabljen v napadu.

Španski premier Mariano Rajoy je odpovedal počitnice v Galiciji. Dejal je, da je v stiku z lokalnimi oblastmi in, da je prednostna naloga pomagati žrtvam. Španski kralj Felipe je na tweetu napisal: “To so morilci, kriminalci, ki jim ne bomo dovolili, a nas terorizirajo.”

Vir: Politico