Brexit: Evropska komisija izvaja akcijski načrt v primeru izstopa brez dogovora

19.12.2018 – Glede na nadaljevanje negotovosti v zvezi z ratifikacijo Sporazuma o izstopu, kot je bil dogovorjen med EU in Združenim kraljestvom 25. novembra 2018, v Združenem kraljestvu in glede na poziv Evropskega sveta (člen 50) iz prejšnjega tedna k intenzivnejšim prizadevanjem na vseh ravneh in ob upoštevanju vseh možnih izidov je Evropska komisija danes začela izvajati svoj akcijski načrt za nepredvidljive razmere v primeru izstopa brez dogovora. S tem uresničuje svojo zavezo, da bo do konca leta sprejela vse potrebne predloge za primer izstopa brez dogovora, kot je navedeno v njenem drugem sporočilu o pripravljenosti z dne 13. novembra 2018. Današnji sveženj vključuje 14 ukrepov na omejenem številu področij, na katerih bi scenarij brez dogovora povzročil večje motnje za državljane in podjetja v EU 27. Ta področja med drugim vključujejo finančne storitve, letalski prevoz, carino in podnebno politiko. Gre za specifična področja, na katerih je nujno treba zaščititi bistvene interese EU in na katerih zgolj ukrepi za pripravljenost niso zadostni. Praviloma bodo začasni, omejeni v smislu področje uporabe, enostransko pa jih bo sprejela samo EU. Upoštevajo razprave z državami članicami in dopolnjujejo že sprejete ukrepe za pripravljenost, kot so navedeni v obeh predhodnih sporočilih o pripravljenosti. Ti ukrepi ne bodo ublažili in tudi ne morejo ublažiti celotnega učinka scenarija brez dogovora ter na noben način ne nadomeščajo pomanjkanja pripravljenosti deležnikov niti ne zagotavljajo enakih prednosti kot članstvo v EU ali pogojev prehodnega obdobja, kot je določeno v Sporazumu o izstopu. Več:tukaj

Vir: EC Press