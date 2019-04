Brexit odložen do 31.oktobra

11.4. 2019 – Voditelji Evropske unije so se dogovorili, da bodo rok za odhod Velike Britanije iz EU odložili do 31. oktobra, konec junija pa bodo naredili pregled. Predsednik Evropskega sveta Donald Tusk se je sestal z britanskim predsednikom vlade Terezo May, da bi predstavila načrt podaljšanja. May je prosila, da se dan Brexita preloži na 30. junij. V skladu s sporazumom mora Združeno kraljestvo sodelovati na volitvah v Evropski parlament. In če spodnji dom ratificira sporazum o odstopu pred rokom,ki je 31. oktober, bo Združeno kraljestvo lahko prej zapustilo EU. Več:tukaj

Vir: Politico Press