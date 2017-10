Brexit še vedno v prvi fazi

3.10.2017-Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker in glavni pogajalec Evropske komisije za izstop Združenega kraljestva iz EU Michel Barnier sta na današnjem plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta v Strasbourgu predstavila trenutno stanje glede pogajanj z Združenim kraljestvom o izstopu iz EU. Predsednik Jean-Claude Juncker je poudaril, da je pred nami še vedno veliko dela ter da ne more reči, da smo že pripravljeni za prehod v drugo fazo pogajanj. Dodal je, da je naša prihodnost Evropa, ne brexit. Spomnil je tudi na načrt za enotnejšo, močnejšo in bolj demokratično Unijo, ki je bil objavljen v sklopu njegovega govora o stanju v Uniji 2017 in ki določa delo EU za prihajajoče mesece. Glavni pogajalec Michel Barnier pa je poudaril, da so tri glavne točke pogovorov z Združenim kraljestvom o izstopu iz EU, tj. pravice državljanov, finančna poravnava in Irska, nedeljive. Dodal je, da si EU prizadeva za konstruktivno rešitev. Prej ko bo dosežen dogovor o urejenem izstopu, prej se bo mogoče pogovarjati o prihodnjem partnerstvu. Peti krog pogajanj bo potekal naslednji teden v Bruslju. Več : http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-17-3667_en.htm

