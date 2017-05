Brezplačen WiFi

30.5. 2017-Evropski parlament, Svet EU in Evropska komisija so sinoči dosegli politični dogovor o pobudi WiFi4EU in njenem financiranju. Pobuda naj bi lokalnim skupnostim v EU pomagala vzpostaviti prosto internetno povezavo Wi-Fi na javnih trgih, v parkih, bolnišnicah ter drugih odprtih in zaprtih javnih prostorih. Pobuda WiFI4EU bo pripomogla k uresničevanju vizije, da bodo vse evropske vasi in mesta do leta 2020 v glavnih prostorih javnega življenja imeli prosto internetno povezavo, je po sprejetju dogovora povedal predsednik Komisije Jean-Claude Juncker. Politični dogovor vsebuje zavezo vseh treh institucij, da zagotovijo 120 milijonov evrov za nakup opreme za storitve proste povezave Wi-Fi v 6.000 do 8.000 mestih v vseh državah članicah EU. Podrobnosti o virih financiranja bodo dorečene med tekočimi razpravami o reviziji trenutnega večletnega finančnega okvira. Ko bo sistem vzpostavljen, bodo lokalni organi lahko zaprosili za financiranje. Več tukaj

Vir: EC Press