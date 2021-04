Brezplačni spletni ogled filmov in glasovanje

9.4.2021 – Filmska nagrada LUX, ki jo je v podporo distribuciji evropskih filmov ustvaril Evropski parlament pred trinajstimi leti, je temeljito prenovljena. Odslej je občinstvo neposredno vključeno v izbiro zmagovalca, hkrati pa prenovljena nagrada LUX združuje moči z Evropsko filmsko akademijo, Evropsko komisijo ter mrežo Europa Cinemas in tako dosega še širše občinstvo. V Sloveniji si bo med 16. in 18. aprilom mogoče brezplačno ogledati tri filme, ki so nominirani za letošnjo nagrado LUX. Ker vsak glas šteje, vas vabimo, da po ogledu izbranega filma (ali filmov) do 23. maja 2021 na spletni strani https://luxaward.eu/sl glasujete za vašega favorita. Filme ocenite po sistemu točkovanja: ena zvezdica – slab, pet zvezdic – odličen. 50 odstotkov glasov prispeva občinstvo, 50 odstotkov pa poslanke in poslanci Evropskega parlamenta. Zmagovalni film bo razglašen 9. junija 2021 na podelitveni slovesnosti v Evropskem parlamentu. Vabijo k oddaji glasu za vašega favorita. Obvezna prijava na: bit.ly/lux-prijave . Število sodelujočih je omejeno.

NAŽGANI (režija: Thomas Vinterberg) | 16. april 2021. Povzetek: Po neki nenavadni teoriji,naj bi se se rodili s premajhno količino alkohola v krvi, zato nam lahko zmerna opitost odpre duha, prežene težave in podžge ustvarjalnost. Tako se Martin in njegovi trije prijatelji, vsega naveličani srednješolski učitelji, lotijo eksperimenta in skušajo skozi delovnik ohranjati stalno raven opitosti. Če je Churchill dobil .

KOLEKTIV (režija: Alexander Nanau). Ogled: 17. april 2021. Povzetek: Leta 2015 je zaradi požara v klubu Colectiv v Bukarešti umrlo 27 ljudi, 180 pa je bilo ranjenih. Več opečenih nato v bolnišnici umre, čeprav njihove poškodbe niso smrtno nevarne. Zdravnik o tem obvesti skupino preiskovalnih novinarjev. Eno razkritje vodi do drugega, novinarji pa začnejo odkrivati velike goljufije v zdravstvu.

CORPUS CHRISTI (režija: Jan Komasa) | 18. april 2021. Povzetek: Corpus Christi je zgodba 20-letnega Daniela, ki med bivanjem v mladinskem prevzgojnem domu doživi duhovno preobrazbo. Postati želi duhovnik, a kot obsojeni prestopnik ne more v semenišče. Ko je poslan na delo v lesni obrat v podeželsko mestece, se ob prihodu predstavi kot duhovnik in po spletu naključij prevzame vodenje lokalne župnije. Povezave do filmov in več: tukaj

Vir: EP Press