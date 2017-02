Brezplačno gostovanje od 15 junija dalje

Evropska komisija, Evropski parlament in države članice EU so se 31. januarja dogovorili o pravilih za veleprodajne trge gostovanja, ki bodo veljale od 15. junija letos. Gre za cene, ki jih operaterji zaračunavajo med seboj, kadar potrošniki uporabljajo druga omrežja med gostovanjem po EU. Pogajalci so sprejeli naslednje omejitve: – 3,2 centa/minuto za glasovne klice od 15. junija 2017, – 1 cent/SMS od 15. junija 2017, – postopno zmanjšanje omejitev za prenos podatkov v 5 letih: s 7,7 evra/GB (od 15. junija 2017) na 6 evrov/GB (od 1. januarja 2018), 4,5 evra/GB (od 1. januarja 2019), 3,5 evra/GB (od 1. januarja 2020), 3 evre/GB (od 1. januarja 2021) in 2,5 evra/GB (od 1. januarja 2022). Včerajšnji politični dogovor je zadnji korak, ki bo omogočil uveljavitev načela “gostovanje kot doma” s 15. junijem 2017. Potrošniki bodo med potovanjem po EU lahko klicali, pošiljali kratka sporočila ali brskali po svojih mobilnih napravah po enakih cenah, kot jih plačujejo doma. Ob morebitni prekoračitvi pogodbenih omejitev med gostovanjem ne bodo plačali višjih stroškov od včeraj dogovorjenih mejnih vrednosti veleprodajnih cen. Dogovor prinaša ustrezno rešitev za potrošnike in podjetja, ki bo hkrati zagotavljala kritje stroškov in konkurenčnost nacionalnih veleprodajnih trgov gostovanja. Komisija bo do konca leta 2019 ocenila delovanje veleprodajnih trgov, Evropskemu parlamentu in državam EU pa do 15. decembra 2018 poslala vmesno oceno. Evropski parlament in države EU morajo včerajšnji dogovor zdaj še uradno potrditi. Nove veleprodajne cene gostovanja bodo začele veljati 15. junija 2017, operaterji pa bodo do takrat imeli dovolj časa, da sprejmejo vse ukrepe za uvedbo ureditve “gostovanje kot doma”. Več : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-193_en.htm

Vir : EC press