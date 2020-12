Cepivo proti COVID-19: Izjava von der Leyenove on Moderna

24.11.2020 – Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je sporočila, da je Komisija danes odobrila pogodbo za zagotovitev 160 milijonov odmerkov novega cepiva proti COVID-19, ki ga proizvaja podjetje Moderna. »Glede na rezultate kliničnih preskušanj bi lahko bilo to cepivo zelo učinkovito proti COVID-19. Ko se bo cepivo dejansko izkazalo za varno in učinkovito, ga bodo prejele vse države članice sočasno, sorazmerno pod enakimi pogoji,« je dejala von der Leyen. Gre za že šesto pogodbo o zagotavljanju cepiv za zaščito proti virusu Sars-CoV-2. Evropska komisija je npr. 11. novembra 2020 potrdila pogodbo za zagotovitev dostopa do potencialnega cepiva proti koronavirusu s farmacevtskima podjetjema BioNTech in Pfizer. Ko se bo cepivo izkazalo za varno in učinkovito proti COVID-19, bo pogodba državam članicam omogočila nakup 200 milijonov odmerkov cepiva. Poleg tega bodo lahko kupile še dodatnih 100 milijonov odmerkov. Države članice se lahko odločijo tudi, da cepivo darujejo državam z nižjim in srednjim dohodkom ali preusmerijo drugim evropskim državam.Komisija je pogodbe do sedaj podpisala s podjetji Moderna, CureVac, BioNTech in Pfizer, AstraZeneca, Sanofi-GSK in Janssen Pharmaceutica NV. Celotno sporočilo: https://audiovisual.ec.europa. eu/en/video/I-199356

Vir: EC Press