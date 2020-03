COVID-19 in priprave

2.3.2020 – Evropska komisija nadaljuje s podporo državam članicam pri preprečevanju širjenja virusa COVID-19 in zaščiti zdravja državljanov. Ekipo, ki bo od danes naprej koordinirala odziv na novi koronavirus in pripravo ukrepov proti njegovemu izbruhu, sestavljajo evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič, evropska komisarka za zdravje Stella Kiriakides, evropska komisarka za notranje zadeve Ylva Johansson, evropska komisarka za mobilnost Adina Vălean in evropski komisar za gospodarske zadeve Paolo Gentiloni. Delo ekipe bo temeljilo na treh stebrih. V okviru prvega stebra se bo ekipa posvetila usklajevanju dejavnosti na področju medicine, od preventivnih ukrepov in nabave materiala do informiranja, napovedovanja in blažilnih ukrepov. Ekipa bo na teh področjih tesno sodelovala z Evropskim centrom za preprečevanje in nadzor nad boleznimi in Evropsko agencijo za zdravila. Drugi steber pokriva mobilnost, od transporta in nasvetov za potnike do vprašanj, povezanih z delovanjem schengenskega območja. Tretji steber je posvečen poglobljenemu pregledu nad različnimi gospodarskimi sektorji, od prometa in turizma do dobavnih verig in makroekonomije. Komisija je danes sicer objavila tudi spletno stran, namenjeno informiranju o vprašanjih, povezanih z virusom COVID-19. Tam bodo na voljo informacije o glavnih dejavnostih v zvezi s COVID-19, pa tudi medicinske študije in druge relevantne informacije. Komisija je danes skupaj z 20 državami članicami sprožila še pospešeni postopek za skupno javno naročilo za osebno zaščitno opremo. K objavi ponudb je na podlagi analize trga povabila izbrana podjetja. Jutri pa se bo evropska komisarka Věra Jourová srečala s predstavniki spletnih platform, s katerimi se bo pogovarjala o ukrepih proti širjenju dezinformacij, povezanih s širjenjem virusa COVID-19. Več: tukaj

Vir: EC Press