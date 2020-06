COVID -19 in varna izmenjava podatkov

17.6.2020 – Ob odpravljanju omejitev potovanj čez meje si Evropska unija pospešeno prizadeva za interoperabilnost mobilnih aplikacij za sledenje koronavirusnim okužbam. Države članice so se ob podpori Komisije dogovorile o sklopu tehničnih specifikacij, s katerimi bodo zagotovile varno izmenjavo informacij med nacionalnimi aplikacijami za sledenje stikom, ki temeljijo na decentralizirani strukturi. To zadeva veliko večino aplikacij za sledenje stikom, ki so že bile ali bodo kmalu uvedene v EU. Po uvedbi tehnične rešitve bodo take nacionalne aplikacije nemoteno delovale, če bodo uporabniki odpotovali v drugo državo EU, ki prav tako uporablja decentralizirani pristop. Danes dogovorjene tehnične specifikacije temeljijo na smernicah o interoperabilnosti, ki so bile dogovorjene maja in določajo splošna načela.Več: tukaj

Vir: EC Press