Digitalizacija transporta v EU

Cilji harmonizacije na področju transporta EU so: povečati učinkovitost, trajnostni razvoj, varnost, socialno vključenost in poslovne priložnosti. Za izvajanje digitalizacije prometa v EU je potrebno usklajeno delovanje vseh deležnikov. Strategija Komisije na področju transporta je spodbujanje uporabe digitalnih tehnologij, zlasti, pri izboljšanju informacijskih sistemov čezmejnega javnega prevoza, elektronsko cestninjenje, inteligentnih prometnih sistemov (ITS) za ladijski promet (EU enotno okno / eManifest), celinske plovne poti (DINA) in železnic (uvajanje ERTMS), kot tudi e-prevoznih dokumentov, informacijskih koridorov ter sistemov vodenja.

21. novembra so v Avstriji lansirali spletno platformo Mobilitydata http://mobilitydata.gv.at/, ki služi kot nacionalna vstopna točke avstrijskih podatkov mobilnosti. To je centralizirana enotna vstopna točka, ki poenostavi povezavo lokalnih in mednarodnih ponudnikov storitev z dodelitvijo dostopa do informacij in dostopa do že obstoječih podatkov ter regulira pogoje za njihovo uporabo (metapodatkov). Razen tega spletišče zbira tudi podatke o parkiranju tovornjakov in jih posreduje na Evropsko točko za parkiranje tovornjakov.

Evropska avtomobilska industrija ima tradicionalno močan konkurenčni položaj na svetovni ravni na področju inteligentnih prometnih sistemov. Kooperativni Inteligentni prometni sistemi (C-ITS), imajo potencial za izboljšanje varnosti v cestnem prometu, kot tudi učinkovitost in udobnost cestnega prometa. Kooperativni inteligentni prometni sistemi (C- ITS) uporabljajo tehnologije, ki omogočajo komunikacijo z drugimi vozili, tako s prometno signalizacijo in obcestno infrastrukturo, kot tudi z drugimi udeleženci v cestnem prometu. Vozniki lahko vidijo okolico s pomočjo senzorjev in vsi deli prometnega sistema lahko izmenjujejo informacije za izboljšanje odločanja. Tehnologija izboljša varnosti v cestnem prometu, pomaga pri zmanjševanju zastojev in izboljšanju prometnih tokov, ter pri zmanjševanju negativnih vplivov na okolje. V drugih delih sveta je tehnologija že pripravljena in industrija že opremlja vozila s deli teh sistemov. Industrija v EU je napovedala, da je tehnologija že pripravljena za uporabo v EU do leta 2019, pod pogojem, da je regulativa za izvajanje že sprejeta. Regulativa v primeru nesreč samostojno vozečih vozil naj bi šla v smeri reklamacij, ki veljajo za druge proizvode v EU, po besedah uradnikov.

Komisarka za transport Violeta Bulc je omenila tudi potrebo po regulativi na področju uporabe dronov in podatkovovnih baz različnih sistemov.

Ozadje

Leta 2011 je EC v Beia knjigi sprejela načrt o 40 konkretnih pobudah v naslednjem desetletju, za vzpostavitev konkurenčnega prometnega sistem, ki bo povečala mobilnost, odstranil ovire na ključnih področjih, zmanjševanje porabe goriva in povečanje zaposlovanja. Hkrati bodo predlogi zmanjšali odvisnost Evrope od uvožene nafte in zmanjšali emisij ogljika v prometu za 60% do leta 2050. Do leta 2050 ključni cilji vključujejo:

• zmanjšanje ali prepoved avtomobilov na konvencionalno gorivo v mestih.

• 40% uporaba trajnostnih goriv z nizko vsebnostjo ogljika v letalstvu; vsaj 40% zmanjšanje emisij pomorskega prometa.

• premik 50% potnikov na medkrajevnih poteh s cest na železnico in vodni promet.

Vsi ti ukrepi ki bodo prispevali k 60% zmanjšanju emisij iz prometa do sredine stoletja.

I.Z.

Viri : C-ITS Platform. 2016.Final report. European Commission.January 2016 Link : http://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/its/doc/c-its-platform-final-report-january-2016.pdf Transport digitalization. Seminar. 17.November 2016.EC Brussels. http://mobilitydata.gv.at/