Digitalno potrdilo COVID -19

21.5.2021 – Evropski parlament in Svet EU sta sklenila začasni politični dogovor o uredbi, ki ureja digitalno potrdilo EU o COVID-19. S tem je potrdilo (prej imenovano digitalno zeleno potrdilo) na dobri poti, da bo v skladu z načrti pripravljeno konec junija. Digitalno potrdilo EU o COVID-19 bo zajemalo cepljenje, teste in prebolelo bolezen, na voljo bo v digitalni in papirni obliki ter bo vsebovalo digitalno podpisano kodo QR. Potrdilo EU bo brezplačno, varovalo pravice imetnika in dostopno vsem. Države članice imetnikom digitalnega potrdila EU o COVID-19 ne bodo smele nalagati dodatnih omejitev potovanj, razen če bodo potrebne in sorazmerne za varovanje javnega zdravja. Komisija bo mobilizirala tudi 100 milijonov evrov za podporo državam članicam pri zagotavljanju cenovno dostopnih testov. Več: tukaj

Vir: EC Press