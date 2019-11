Direktiva o čezmejnih preoblikovanjih, združitvah in delitvah gospodarskih družb

18.11.2019 – Svet Evropske unije je sprejel direktivo o čezmejnih preoblikovanjih, združitvah in delitvah gospodarskih družb, ki zagotavlja jasne usklajene postopke na teh področjih znotraj enotnega trga EU. Nova pravila o čezmejni mobilnosti bodo gospodarskim družbam prihranila stroške in čas ter bistveno izboljšala varstvo zainteresiranih strani v primerjavi s sedanjim stanjem, ki se odraža v razdrobljenih pravilih in pomanjkanju pravne varnosti. Direktiva vključuje stroge zaščitne ukrepe za zaščito pravic delavcev, zlasti pravico do obveščenosti, posvetovanja in sodelovanja v upravnih odborih družb, pa tudi pravic manjšinskih delničarjev in upnikov med čezmejnimi operacijami. Nova pravila bodo tudi pripomogla k preprečevanju goljufij ali zlorab, saj bo v takšnih okoliščinah mogoče čezmejno operacijo ustaviti. Več:tukaj

Vir: EC Press