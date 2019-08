9.8.2019 – Med avgustom in oktobrom po vsej Evropi potekajo dnevi evropske kulturne dediščine (# EHD). Zvrstilo se bo več kot 70,000 dogodkov, zaradi česar so dnevi evropske dediščine največje participativno kulturno dogajanje na celini. Letošnja tema je umetnost in razvedrilo. Evropejcem in obiskovalcem iz drugih delov sveta bodo na voljo festivali, razstave, predstave, prikazi in delavnice obrti, koncerti, konference, izleti, vodeni ogledi in še marsikaj. Dogajanje se bo zvrstilo na raznolikih lokalnih in večjih nacionalnih in evropskih prizoriščih, kot so ulice, koncertne dvorane, gledališča, muzeji, parki in kinematografi, ki pričajo o tem, kako smo se Evropejci zabavali in sproščali v preteklosti in danes. V novejšem času so to tudi družbena omrežja. Letošnji dnevi se posvečajo tudi vlogi novih digitalnih tehnologij pri predstavljanju in ohranjanju kulturne dediščine. V Sloveniji bodo prireditve potekale konec septembra in oktobra. Evropski dnevi kulturne dediščine so skupna pobuda Evropske komisije in Sveta Evrope, od leta 1999 jo podpira tudi program EU Ustvarjalna Evropa. Potekajo v 50 državah podpisnicah Evropske kulturne konvencije, izpostavljajo evropsko razsežnost kulturne dediščine in poudarjajo potrebo po njenem ohranjanju za sedanje in prihodnje generacije. Več:tukaj

Vir:EC Press