Dodatna sredstva za kmete

Evropski kmetje, upravičeni do neposrednih plačil, bodo po 1. decembru 2016 skupno prejeli dodatnih 435 milijonov evrov iz t.i. krizne rezerve. Od reforme skupne kmetijske politike EU iz leta 2013, se vsako leto od neposrednih plačil kmetom odvede določen znesek sredstev, namenjen za letno krizno rezervo. Slednja se lahko uporabi, če letni proračun ne zadostuje za financiranje nujnih izrednih ukrepov. Če se rezerva do konca leta ne uporabi, je vrnjena kmetom.Več :http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-16-4087_en.htm

