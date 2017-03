Donald Tusk – izjava ob začetku Brexita

“Torej, tukaj je, šest strani: obvestilo predsednice vlade Therese May, za aktiviranje člena 50 in uradno začetek pogajanja o umiku Združenega kraljestva iz Evropske unije. Nobenega razloga ni, da se pretvarjamo, da je to srečen dan, niti v Bruslju niti v Londonu. Konec koncev, večina Evropejcev, vključno s skoraj polovico britanskih volivcev želi, da bi ostali skupaj. Več : http://dsms.consilium.europa.eu/952/Actions/Newsletter.aspx?messageid=11709&customerid=9232&password=enc_3632303145304432_en

Vir : Svet EU Pres 29.3.2017