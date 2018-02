Družbeni mediji in spoštovanje pravil EU o varstvu potrošnikov

15.2.2018 – Podjetja, ki upravljajo družbene medije, bi morala storiti več, da bi v celoti spoštovala predpise EU o varstvu potrošnikov. Evropska komisija in evropski organi za varstvo potrošnikov so marca lani od podjetij Facebook, Twitter in Google+ zahtevali spremembe za uskladitev s pravili EU o varstvu potrošnikov, danes pa so bili objavljeni ukrepi, ki so jih sprejela ta podjetja. Spremembe bodo koristile več kot četrtini milijarde potrošnikov EU, ki uporabljajo družbene medije. Potrošniki v EU se ne bodo več prisiljeni odpovedati obveznim potrošniškim pravicam, ki veljajo v EU, kot je pravica do odstopa od spletnega nakupa, svoje pritožbe bodo lahko vložili v Evropi namesto v Kaliforniji, omrežja pa bodo prevzela svoj delež odgovornosti do potrošnikov EU, podobno kot velja za nespletne ponudnike storitev. Vendar so s temi spremembami zahteve zakonodaje EU o varstvu potrošnikov le delno izpolnjene. Organi za varstvo potrošnikov so od zadevnih podjetij zahtevali vzpostavitev postopka za poročanje o nezakonitih vsebinah in njihovo odstranitev. Google+ je vzpostavil protokol, vključno z roki za obravnavo zahtev, Facebook in Twitter pa sta samo potrdila, da bosta uvedla poseben elektronski naslov za prijavo kršitev, nista pa se zavezala obravnavi zahtev v določenih rokih. S tem sta ti podjetji le delno rešili vprašanja glede svoje odgovornosti in obveščanja uporabnikov o morebitni odstranitvi vsebine ali prekinitvi pogodbe. Po številnih pritožbah spletnih uporabnikov, ki so bili tarča goljufij ali prevar ali pa so morali sprejeti pogoje v nasprotju z zakonodajo EU o varstvu potrošnikov, so organi za sodelovanje na področju varstva potrošnikov novembra 2016 zadevna podjetja pozvali k izboljšanju številnih pogodbenih pogojev in vzpostavitvi sistema za odstranjevanje nezakonitih komercialnih vsebin na podlagi prijave. Evropski organi za varstvo potrošnikov in Komisija pa so se marca 2017 srečali s predstavniki teh podjetij in jih seznanili s predlaganimi rešitvami. Ta so nato delno spremenila svoje pogoje poslovanja, vendar morajo po mnenju Komisije in organov za varstvo potrošnikov storiti več. Komisija bo aprila predstavila „novi dogovor za potrošnike“. S to reformo bo predlagala posodobitev obstoječe zakonodaje o varstvu potrošnikov in zagotovila njeno pravilno izvajanje. Več: tukaj

Vir: EC Press