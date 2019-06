Dve tretjini izletov znotraj svoje države

27.6.2019 – Prebivalci EU so leta 2017 opravili 1,3 milijarde potovanj in skoraj 6,4 milijarde nočitev, ugotavlja evropski statistični urad Eurostat. Povprečno potovanje je znašalo 5,1 noči. V primerjavi z letom 2016 se je število turističnih potovanj prebivalcev EU povečalo za 4 %. Tri četrtine (73 %) vseh potovanj je bilo opravljenih v državi prebivališča, ena četrtina pa v tujini (27 %), od tega 21 % v drugi državi EU, 6 % pa zunaj EU. Evropejci najpogosteje potujejo z zasebnimi ali najetimi motornimi vozili, večinoma avtomobili (64 %). Sledijo letala (17 %), vlaki (11 %) in avtobusi (6 %). Skoraj polovica potovanj (49 %) je bila namenjena počitnicam oziroma preživljanju prostega časa, 35 % potovanj so predstavljali obiski sorodnikov in prijateljev, 12 % je bilo poslovnih potovanj, 4 % potovanj pa v druge namene. V Sloveniji je bilo leta 2017 opravljenih 4,825 milijona potovanj. Povprečno potovanje je vključevalo 4,3 nočitve. 37,6 % potovanj je bilo opravljenih doma, 62,4 % pa na tujem. Slovenci med vsemi prebivalci EU najpogosteje potujemo z motornimi vozili (85 %), skupaj z Grki pa najredkeje z vlakom (1 %). Več: tukaj

Vir: EC Press