8.7.2019 – Danes popoldne bo v Kijevu potekalo 21. dvostransko srečanje med EU in Ukrajino. EU bosta zastopala predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker in predsednik Evropskega sveta Donald Tusk, Ukrajino pa njen predsednik Volodimir Zelenski. Voditelji bodo pregledali napredek Ukrajine pri izvajanju reform ob podpori EU. Dogovorili naj bi se o naslednjih korakih pri izvajanju pridružitvenega sporazuma, vključno s poglobljenim in celovitim območjem proste trgovine. Razpravljali bodo tudi o konfliktu na vzhodu države, izvajanju sporazuma iz Minska, posledicah nezakonite priključitve Krima in Sevastopola s strani Ruske federacije ter drugih vprašanjih regionalne in zunanje politike.EU in evropske finančne institucije so od leta 2014 namenile že 15 milijard evrov v podporo reformnemu procesu v Ukrajini. EU naj bi na vrhu napovedala novo pomoč za decentralizacijo, boj proti korupciji, energetiko, krepitev civilne družbe, razminiranje in psihosocialno pomoč ter podporo lokalnemu gospodarstvu in skupnostim v regiji Azovskega morja. Skupna tiskovna konferenca s predsedniki Jeanom-Claudom Junckerjem, Donaldom Tuskom in Volodimirjem Zelenskim bo predvidoma ob 16.15 po lokalnem času. Spremljate jo lahko na programu EbS. Več: tukaj

Vir: EC Press