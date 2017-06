EC kaznovala Google z 2,42 milijarde evrov

27.6.2017 -Evropska komisija je podjetju Google naložila globo v višini 2,42 milijarde evrov zaradi kršenja protimonopolnih pravil EU. Ugotovila je, da je Google zlorabil svoj prevladujoči položaj na trgu kot iskalnik in dajal nezakonito prednost svoji storitvi primerjave cen. Podjetje mora v 90 dneh opustiti to prakso, sicer mu grozi denarna kazen v višini do 5 % povprečnega dnevnega svetovnega prometa podjetja Alphabet, ki je matična družba podjetja Google. Google je leta 2004 vstopil na ločen trg storitev primerjave cen v Evropi z iskalnikom Froogle, ki se je leta 2008 preimenoval v “Google Product Search”, od leta 2013 pa se imenuje “Google Shopping”. Storitev potrošnikom omogoča primerjavo izdelkov in cen na spletu ter iskanje ponudb spletnih trgovcev na drobno vseh vrst. Google je leta 2008 na evropskih trgih začel izvajati bistveno spremenjeno strategijo za uveljavljanje svoje storitve primerjave cen, ki se je oprla na Googlov prevladujoč položaj na področju splošnega spletnega iskanja: svojo storitev primerjave cen je sistematično uvrščal na vidno mesto, v rezultate iskanja pa je zniževal uvrstitev konkurenčnih storitev primerjave cen. Posledično je bila njegova storitev primerjave cen v rezultatih iskanja veliko vidnejša potrošnikom. S tem je svoji storitvi primerjave cen dajal precejšnjo prednost v primerjavi s konkurenti. Komisija je višino globe izračunala na podlagi vrednosti prihodkov podjetja Google iz naslova storitve primerjave cen v 13 zadevnih državah EGP. Google se bo najverjetneje moral soočiti tudi s civilnimi odškodninskimi tožbami, ki jih pred sodišči držav članic lahko vložijo vse osebe ali podjetja, ki so bili oškodovani zaradi njegovega protikonkurenčnega ravnanja.Več:tukaj

Vir: EC Press