EC poziva države članice k implementaciji migracijskih ukrepov

12.6.2017-Evropska komisija bo danes v Strasbourgu pred zasedanjem Evropskega sveta naslednji teden predstavila četrto poročilo o napredku v okviru evropske agende o migracijah. Komisija bo pregledala napredek v okviru programov EU za nujno premestitev in preselitev ter v skladu z napovedjo iz prejšnjega poročila opredelila svoje stališče glede ukrepanja v skladu s pravom EU proti tistim državam, ki še ne izvajajo sklepov držav EU. Prav tako bo poročala o uvajanju evropske mejne in obalne straže ter izvajanju določb izjave EU-Turčija. Poleg tega bo predstavila rezultate in izkušnje iz partnerskega okvira za migracije eno leto po njegovi vzpostavitvi ter prizadevanja za ureditev razmer na osrednji sredozemski poti. Več:tukaj

Vir: EC Press