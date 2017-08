23.7.2017-Evropska komisija je začela preiskavo predlaganega prevzema družbe Monsanto s strani Bayerja, da bi ocenila skladnost z uredbo EU o združitvah. Komisija ima pomisleke, da bi lahko predlagan prevzem vplival na konkurenco na področju pesticidov, semen in izvornih lastnosti, kar bi lahko privedlo do višjih cen, nižje kakovosti, manj izbire in manj inovacij. O zadevi mora odločiti do 8. januarja 2018.Več: tukaj