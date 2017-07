EC registrirala pobudo “Ustavimo TTIP”

4.7.2017-Evropska komisija se je danes odločila potrditi prijavo evropske državljanske pobude „Ustavimo TTIP“. Pobuda poziva Komisijo, naj „Svetu priporoči, naj razveljavi pogajalski mandat za sklenitev čezatlantskega partnerstva za trgovino in naložbe (TTIP) in ne sklene celovitega gospodarskega in trgovinskega sporazuma (CETA)“. Prijava pobude bo uradno potrjena 10. julija 2017 in takrat se bo začel enoletni proces zbiranja podpisov podpore pobudi s strani njenih organizatorjev. Prijava pobude je bila potrjena, potem ko je bil prvotni sklep Komisije z dne 10. septembra 2014, da se potrditev prijave pobude „Ustavimo TTIP“ zavrne, razglašen za ničnega s sodbo Splošnega sodišča Evropske unije z dne 10. maja 2017. Junckerjeva Komisija se je odločila, da se zoper to sodbo ne bo pritožila. Predlagano pobudo, ki je bila prvotno vložena julija 2014, je ponovno proučila in sklenila potrditi njeno prijavo. Vendar pa je predlog, naj se CETA ne podpiše, v vmesnem obdobju postal brezpredmeten, ker je bil sporazum podpisan 30. oktobra 2016. Podpisi podpore za to evropsko državljansko pobudo se zato lahko zbirajo pod pogojem, da so namenjeni drugim pravnim aktom. Odločitev Komisije, da potrdi prijavo pobude, se nanaša le na pravno dopustnost predloga. Komisija na tej stopnji še ni analizirala njene vsebine. Če bo pobuda v roku enega leta prejela milijon izjav o podpori iz najmanj sedmih različnih držav članic, se bo morala Komisija nanjo odzvati v treh mesecih. Komisija ni dolžna ukrepati v skladu s pobudo, v vsakem primeru pa mora svojo odločitev pojasniti.Več : tukaj

Vir:EC Press