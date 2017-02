EP izglasoval sporazum CETA

Evropski parlament je 15. februarja izglasoval celoviti gospodarski in trgovinski sporazum (CETA) med EU in Kanado, s čimer se je na ravni EU zaključil postopek ratifikacije.

Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je pozdravil izid glasovanja v Strasbourgu in dejal: „Današnje glasovanje v Evropskem parlamentu je pomemben mejnik v demokratičnem postopku ratifikacije sporazuma s Kanado, ki omogoča tudi začasen začetek njegove veljavnosti. Tako bodo podjetja in državljani EU lahko čim prej začeli koristiti prednosti, ki jih sporazum prinaša. Ta trgovinski sporazum je bil predmet temeljitega parlamentarnega nadzora, kar odraža povečano zanimanje državljanov za trgovinsko politiko. Intenzivne izmenjave mnenj o sporazumu CETA med tem postopkom pričajo o demokratični naravi evropskega odločanja.

Ta napreden sporazum je priložnost za skupno oblikovanje globalizacije in vplivanje na določitev svetovnih trgovinskih pravil. Najboljši primer za to je delo, ki smo se ga že lotili z našimi kanadskimi kolegi in je namenjeno vzpostavitvi večstranskih pravil za obravnavo vprašanj, povezanih z naložbami.

Zdaj pozivam vse države članice, da na nacionalni ravni izvedejo vključujočo in temeljito razpravo z ustreznimi deležniki v okviru nacionalnega postopka ratifikacije sporazuma.“

Komisarka za trgovino Cecilia Malmström je povedala: „S tem glasovanjem se začenja novo obdobje v odnosih med EU in Kanado – skupaj pošiljamo jasno sporočilo. Z gradnjo mostov in ne zidov se lahko z izzivi naših družb soočimo skupaj. V teh negotovih časih, ko je po vsem svetu vse več protekcionizma, sporazum CETA poudarja našo trdno zavezanost trajnostni trgovini.

Kanada je tesna zaveznica Evrope. Z njo nas povezujejo skupne vrednote in ideali ter zavezanost odprtim trgom in pravičnim socialnim politikam. Z dvostransko trgovinsko izmenjavo v vrednosti skoraj sto milijard evrov letno je Kanada tudi pomembna gospodarska partnerica*. Ko bo kanadski parlament ratificiral ta sporazum, ga bo treba začeti začasno uporabljati in upam, da je to mogoče izvesti hitro in učinkovito. Državljani in podjetja na obeh straneh Atlantika bi morali kmalu začeti koristiti njegove prednosti.“

Kaj bo prinesel sporazum CETA?

Sporazum CETA ustvarja nove priložnosti za podjetja v EU. Podjetjem v EU bo omogočil, da prihranijo več kot 500 milijonov evrov na leto, ki jih trenutno plačujejo za tarife na blago, ki ga izvažajo v Kanado. Skoraj 99 % teh prihrankov bo mogočih že od prvega dne. Podjetjem v EU bo zagotovil doslej najboljši dostop do kanadskih javnih razpisov, vključno z razpisi na ravni provinc (kot tudi na zvezni in občinski ravni).

Koristi bo prinesel predvsem malim podjetjem, ki si administrativne stroške najtežje privoščijo. Mala podjetja bodo prihranila tako čas kot denar, na primer s tem, ko se bodo lahko izognila dvojnim zahtevam glede testiranj, dolgim carinskim postopkom in visokim pravnim stroškom.

Sporazum CETA bo ustvaril nove priložnosti za kmete in proizvajalce hrane, hkrati pa popolnoma zaščitil občutljiva področja EU. Odprte kvote EU za nekatere proizvode so omejene in umerjene ter se izravnavajo s kanadskimi odprtimi kvotami, ki izpolnjujejo pomembne evropske izvozne interese, na primer glede sira, vina in žganih pijač, sadja in zelenjave ter predelanih proizvodov in zaščite 143 visokokakovostnih evropskih proizvodov (z geografsko označbo porekla) na kanadskem trgu.

Sporazum CETA bo prav tako koristil 500 milijonom evropskih potrošnikov, saj omogoča večjo izbiro, hkrati pa je skladen z evropskimi standardi. Na trg EU bodo namreč lahko vstopili samo proizvodi in storitve, ki v celoti izpolnjujejo vse predpise EU. To pomeni, da sporazum CETA ne spreminja načina, kako EU ureja varnost hrane, vključno s proizvodi, ki vsebujejo GSO, in prepovedjo hormonsko obdelanega govejega mesa.

Sporazum bo povečal pravno varnost v storitvenem gospodarstvu, izboljšal mobilnost za zaposlene v podjetjih ter zagotovil okvir, ki bo omogočil priznavanje poklicnih kvalifikacij vse od arhitektov do upravljavcev žerjavov.

Sedanjo obliko reševanja sporov med vlagatelji in državo iz številnih dvostranskih trgovinskih sporazumov, ki so jih sklenile vlade EU, je nadomestil nov in izboljšan sistem sodišč za naložbe. Novi mehanizem bo pregleden in ne bo temeljil na ad hoc sodiščih.

Države članice bodo javne storitve lahko še naprej organizirale, kot želijo. To in druga vprašanja so dodatno pojasnjena v skupnem razlagalnem instrumentu, ki bo imel pravno veljavo in ki jasno in nedvoumno prikazuje, o čem sta se Kanada in Evropska unija dogovorili v številnih členih sporazuma CETA.

Ozadje in naslednji koraki

EU in Kanada sta trgovinski sporazum podpisali 30. oktobra 2016, Evropski parlament pa ga je danes odobril. Ko bo sporazum CETA ratificirala tudi Kanada, bo začel veljati začasno. V celoti pa se bo izvajal, ko ga bodo ratificirali parlamenti vseh držav članic v skladu z njihovimi nacionalnimi ustavnimi pravili.

Prostotrgovinski sporazumi dokazano spodbujajo rast in ustvarjanje delovnih mest v Evropi. Od začetka veljavnosti trgovinskega sporazuma med EU in Južno Korejo leta 2011 se je na primer izvoz EU v Južno Korejo povečal za več kot 55 %, izvoz nekaterih kmetijskih proizvodov pa za 70 %. Prodaja evropskih avtomobilov v Južni Koreji se je v tem petletnem obdobju potrojila. Tudi sporazum z Južno Korejo se je med postopkom ratifikacije uporabljal začasno. Vsaka dodatna milijarda evrov, ustvarjena z izvozom, v povprečju podpre 15 000 delovnih mest v EU. Od izvoza je v Evropi odvisnih 31 milijonov delovnih mest.

Vir: EC press