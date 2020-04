EU agroživilski sektor odporen

20.4.2020 – Agroživilski sektor EU tudi v kriznih časih ob izbruhu koronavirusa dokazuje svojo odpornost. To ugotavlja Komisija v danes objavljenem poročilu o kratkoročnih obetih na kmetijskih trgih EU, ki ponuja sektorski pregled najnovejših trendov in nadaljnjih možnosti za agroživilske trge. Zaradi izbruha koronavusa se agroživilski sektor EU sooča z izzivi, kakršnih še ni bilo, na nove razmere pa se učinkovito prilagaja tudi s pomočjo ukrepov Evropske komisije. Iz poročila med drugim izhaja, da se je zaradi ukrepov za osamitev, ki se izvajajo v EU in po svetu, povpraševanje po hrani od začetka krize hitro spremenilo. Kopičenje zalog in tudi zapiranje restavracij, barov in hotelov ima neposreden vpliv na agroživilske proizvajalce. Na eni strani se je zaradi prehoda na domačo porabo povečalo povpraševanje po osnovnih živilih, kot so testenine, riž, moka, konzervirano sadje in zelenjava. Po drugi strani pa se je znatno zmanjšala potrošnja proizvodov visoke vrednosti, ki se običajno uživajo zunaj, kot so kakovostni kosi mesa, vina in posebni siri. More: tukaj

Vir: EC Press