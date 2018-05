EU financirala odkritje na področju raziskav rakavih obolenj

20.4.2018 – Raziskovalci univerze v Bruslju, ki jih z nepovratnimi sredstvi financira Evropski raziskovalni svet (ERC), so dosegli velik napredek pri raziskavah raka. Raziskovalna ekipa, ki jo vodi profesor Cédric Blanpain, je prvič opredelila faze rasti tumorja napredovanega raka in identificirala vrste tumorskih celic, ki povzročajo metastaze v koži in raku dojke. Rak na koži je najbolj razširjena oblika raka na svetu, rak na dojkah pa je najpogostejši rak pri ženskah. More: tukaj

Vir: EC Press