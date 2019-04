EU in Kitajska bosta okrepili sodelovanje na podorčju okolja, vode in krožnega gospodarstva

1.4.2019 – EU in Kitajska bosta okrepili dvostransko sodelovanje na področju okolja, vode in krožnega gospodarstva. Delegacija EU bo med obiskom na Kitajskem od 1. do 3. aprila 2019 s kitajskimi vladnimi predstavniki razpravljala o prednostnih nalogah v zvezi z ravnanjem z vodami, krožnim gospodarstvom, varstvom prostoživečih živali in gozdov, zaščito oceanov ter bojem proti nezakonitemu ribolovu. Pogovori bodo namenjeni tudi vprašanju, kako utrditi sodelovanje za boljši globalni prehod na model krožnega gospodarstva z učinkovitim ravnanjem z viri, ki bi podpiral doseganje ciljev trajnostnega razvoja. Predstavniki bodo razpravljali še o biotski raznovrstnosti, saj bo to osrednja tema vrha o biotski raznovrstnosti, ki bo potekal naslednje leto na Kitajskem. Na srečanju naj bi svetovni voditelji sprejeli načrt po letu 2020 za zaustavitev hitrega izginevanja naravnega sveta. Krožno gospodarstvo je pomembna politična prioriteta tako za EU kot Kitajsko, kakor sta partnerici potrdili v memorandumu o soglasju o sodelovanju na področju krožnega gospodarstva julija 2018. Več: tukaj

Vir: EC Press