EU in ZN s pobudo Spotlight združujejo moči za odpravo feminicida

28.9.2018 – Evropska unija je ob robu Generalne skupščine ZN v New Yorku včeraj gostila dva osrednja dogodka o človekovih pravicah. Visoka predstavnica Federica Mogherini in Evropska komisija sta napovedali program za Latinsko Ameriko v okviru pobude Spotlight v vrednosti 50 milijonov evrov za odpravljanje feminicida, ki v regiji dnevno zahteva 12 ženskih življenj. Naložbe bodo namenjene financiranju novih in inovativnih programov v Argentini, Salvadorju, Gvatemali, Hondurasu in Mehiki za zaščito žensk in deklet pred nasiljem. Visoka predstavnica Federica Mogherini je napovedala tudi pobudo o dobrih zgodbah o človekovih pravicah. Pobuda je namenjena spodbujanju novih pozitivih zgodb o človekovih pravicah po svetu. Udeleženci so se skupaj zavzeli, da bodo z dobrim upravljanjem, močno neodvisno pravno državo in demokratičnimi institucijami ter v tesnem sodelovanju s civilno družbo zaščitili in izboljšali človekove pravice doma in v mednarodnem okviru. Komisija je poleg tega napovedala 5 milijonov evrov humanitarne pomoči za ranljive skupnosti v Mjanmaru. Pomoč bo namenjena kritju najnujnejših potreb prebivalstva v prizadetih delih države ter zagotavljanju humanitarne zaščite, prebivališč, hrane, vode in sanitarnih storitev. Več: tukaj

Vir : EC Press