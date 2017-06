EU investirala v most na Hrvaškem

7.6.2017-Evropska komisija bo namenila 357 milijonov evrov kohezijskih sredstev za gradnjo mostu na polotok Pelješac na Hrvaškem, kar znaša 85% stroškov projekta.Most, ki naj bi bil dokončan leta 2022, bo bolje povezal najjužnejši del Hrvaške s preostalim delom države ter znatno skrajšal pot med Dubrovnikom in Splitom. Visok bo 55m in dolg 2.4 km. Imel bo štiri vozne pasove.Izmed 12 prijavljenih izvajalcev so jih izbrali sedem.Več: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1519_en.htm

Vir: EC Press