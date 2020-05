EU – Japonska

27.6.2020 – Evropska unija in Japonska si s tesnim sodelovanjem in okrepljenim usklajevanjem prizadevata zagotoviti odločen globalni odziv na izbruh koronavirusa. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, predsednik Evropskega sveta Charles Michel in japonski premier Šinzo Abe bodo tako jutri na virtualnem srečanju obravnavali zadeve, povezane s koronavirusno pandemijo, priprave na prihodnji vrh skupine G7 in izvajanje strateškega partnerstva med EU in Japonsko. V ospredju bodo okrevanje gospodarstva, oživitev mednarodne trgovine, pomoč ranljivemu prebivalstvu in vpliv virusa na geopolitična vprašanja. Predvidoma bodo krepili tudi dvostransko sodelovanje na številnih področjih, pri čemer bodo izhajali iz sporazuma o strateškem partnerstvu med EU in Japonsko, sporazuma o gospodarskem partnerstvu in partnerstva za trajnostno povezljivost in kakovostno infrastruktur. Več: tukaj

Vir: EC Press