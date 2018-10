EU namenila 300 milijonov evrov oceanom

30.10.2018 – Evropska unija bo namenila 300 milijonov evrov za varovanje oceanov. Podporo s 23 novimi zavezami je napovedala na peti konferenci Naš ocean, ki se začenja danes v Baliju v Indoneziji. Nove pobude vključujejo 100 milijonov evrov za raziskovalne in razvojne projekte za zmanjšanje onesnaževanja s plastiko ter 82 milijonov evrov za morske in pomorske raziskave, kot so ocene ekosistema, kartografiranje morskega dna in inovativni sistemi akvakulture. EU bo namenila tudi 18,4 milijona evrov za naložbe, ki bodo pomagale evropskemu modremu gospodarstvu – tj. sektorjem, odvisnim od oceanov in njihovih virov –, da postane bolj trajnostno. Satelitski program Copernicus pa bo z 12,9 milijona evrov prispeval k boljši pomorski varnosti in raziskavam za obalne okoljske storitve. Danes napovedani ukrepi dopolnjujejo prispevek v višini 550 milijonov evrov, ki jih je EU napovedala na lanski konferenci Naš ocean na Malti. Evropska komisija pa bo v sodelovanju s Programom Združenih narodov za okolje in drugimi mednarodnimi partnerji vzpostavila tudi koalicijo akvarijev za zmanjšanje onesnaževanja s plastiko. Trenutno je sodelovanje potrdilo 106 akvarijev iz 33 držav, med katerimi jih je 67 iz EU. Pobudi se je že pridružil Akvarij Piran. Cilj je, da bi se do leta 2019 kampanji pridružilo vsaj 200 akvarijev, ki bodo javnost ozaveščali o onesnaževanju s plastiko. Akvariji s svojimi zbirkami in programi obiskovalce posebej opozarjajo na bogastvo, ki ga moramo varovati. V času kampanje bodo z različnimi dejavnostmi ozaveščali obiskovalce o problemu onesnaževanja s plastiko, denimo že z manjšo uporabo plastičnih predmetov za enkratno uporabo v prodajalnah ali pri gostinskih storitvah. Več: tukaj

Vir: EC Press