EU podpira razvoj turizma

28.4.2020 – Turistični sektor, ki je med najbolj prizadetimi zaradi krize koronavirusa, bo moral biti ena od glavnih prednostnih nalog načrta EU za oživitev gospodarstva. To so poudarili ministri EU, ki so včeraj prek videokonference razpravljali o posledicah krize na turizem, blažilnih ukrepih in strategiji za obnovo turistične panoge. Komisija je ob tem predstavila že sprejete ukrepe v podporo sektorju in načrt za skupni odziv EU za obnovo turizma. Komisija bo predlagala ukrepe za dodatno pomoč sektorju za pripravo na poletno sezono, kot na primer navodila za varno delovanje turističnih objektov po vsej EU. Ministri EU so izrazili široko podporo dodatnim ukrepov in pozvali k skupnemu pristopu EU, ki bo omogočal začasno prožnost in likvidnost ter zagotovil pravično ravnovesje interesov organizatorjev potovanj in potrošnikov. Več: tukaj