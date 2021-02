EU pomoč v boju proti koronavirusu Črni gori, Moldaviji, Severni Makedoniji in Srbiji

10.2.2021- Evropska unija za pomoč v boju proti koronavirusu Črni gori, Moldaviji, Severni Makedoniji in Srbiji te dni dobavlja dodatne zaščitne maske, rokavice, PCR teste ter drugo zdravstveno in sanitetno opremo. Pomoč za Črno goro in Severno Makedonijo prihaja iz skupne evropske rezerve medicinske opreme rescEU. Komisija v celoti financira stroške nabave, skladiščenje, prevoza opreme in usklajuje razdeljevanje. Hkrati bodo Češka, Slovaška in Nemčija Črni gori, Moldaviji in Srbiji pomagale prek mehanizma EU na področju civilne zaščite. Od začetka pandemije je prek tega mehanizma 30 držav prejelo pomoč v obliki medicinske ali osebne zaščitne opreme. Več: tukaj

Vir: EC Press