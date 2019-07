EU populacija dosegla 513 milijonov

10.7.2019 – Evropski statistični urad Eurostat ocenjuje, da je 1. januarja 2019 v Evropski uniji živelo skoraj 513,5 milijona ljudi, medtem ko je njeno prebivalstvo leto dni prej štelo 512,4 milijona. Leta 2018 je v EU umrlo več ljudi (5,3 milijona), kot je bilo rojenih (5,0 milijona). K rasti prebivalstva so tako prispevale migracije. Največ prebivalcev so v začetku leta 2019 zabeležile Nemčija (83,0 milijona), Francija (67,0) in Združeno kraljestvo (66,6). Leta 2018 se je prebivalstvo najbolj povečalo na Malti (+36,8 na 1.000 prebivalcev) in v Luksemburgu (+19,6 ‰), medtem ko se je najbolj zmanjšalo v Latviji (–7,5 ‰) ter v Bolgariji in na Hrvaškem (obakrat –7,1 ‰). Leta 2018 je bila najvišja splošna stopnja rojstev zabeležena na Irskem (12,5 ‰) in Švedskem (11,4 ‰), najnižja pa v Italiji (7,3 ‰) in Španiji (7,9 ‰). Slovenija je 1. januarja 2018 imela 2.066.900 prebivalcev, 1. januarja 2019 pa 2.080.900, s čimer je zabeležila 0,68-odstotno rast, ki je bila šesta najvišja med državami EU. Leta 2018 je bilo rojenih 19.600 otrok, umrlo pa je 20.500 ljudi. Splošna stopnja rojstev je znašala 9,4 ‰. Več:tukaj

Vir: EC Press