EU ima štiri nove satelite

17. novembra 2016 so bili v orbito uspešno izstreljeni štirje novi sateliti, s čimer je v sistemu Galileo zdaj 18 satelitov, za pokrivanje celotnega sveta pa jih je potrebnih najmanj 24. Za izstrelitev je bila tokrat prvič uporabljena evropska nosilna raketa Ariane-5. Novi sateliti bodo pospešili začetek delovanja evropskega sistema globalne satelitske navigacije Galileo, pomembnega dela vesoljske strategije Evropske komisije. Ko bo sistem začel delovati, bo omogočil še večjo točnost globalne določitve položaja in časovnih informacij. Začetne storitve Galileo bodo kmalu na voljo in bodo olajšale operacije iskanja in reševanja, odzivanje v nujnih razmerah in delo policije, zagotavljale pa bodo tudi prosto dostopne satelitske podatke za določanje položaja, hitrosti in časa. Sistem Galileo naj bi postal v celoti operativen z letom 2020, ko naj bi pripomogel k izboljšanju navigacijskih sistemov za avtomobile in signalov mobilne telefonije, k varnejšemu cestnemu in železniškemu prometu ter prispeval k odpiranju novih delovnih mest na področju raziskav in visoke tehnologije.

Več:https://ec.europa.eu/growth/sectors/space_en