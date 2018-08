EU potrdila kitajski nakup Gorenja

7.8.2018 – Evropska komisija je v skladu z uredbo EU o združitvah potrdila pridobitev izključnega nadzora kitajske skupine Hisense nad slovenskim podjetjem Gorenje gospodinjski aparati. Obe podjetji proizvajata in dobavljata velike gospodinjske naprave, kot so hladilniki ali pečice. Komisija je sklenila, da predlagana transakcija ni vprašljiva z vidika kokurence zaradi omejenega tržnega deleža obeh podjetij skupaj in dejstva, da bi številni konkurenti ostali na trgu tudi po združitvi. Transakcija je bila pregledana po poenostavljenem postopku pregleda združitve. Več informacij je na voljo na spletni strani, v javnem registru zadev pod številko zadeve M.8976. Več: tukaj

Vir: EC Press