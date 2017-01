EU prioritete 2017

Evropska komisija je predstavila svoja stališča glede ekonomskih in socialnih prioritet EU za naslednje leto in tako začela nov cikel ekonomskega upravljanja za leto 2017 oziroma tako imenovani evropski semester. Usmeritve v današnjem svežnju dokumentov temeljijo na govoru predsednika Evropske komisije Jeana-Clauda Junckerja o stanju v Uniji v letu 2016 in najnovejših ekonomskih podatkih iz napovedi Komisije iz jeseni 2016. Komisija je ocenila, ali so osnutki proračunskih načrtov držav članic evrskega območja za leto 2017 v skladu z določbami Pakta za stabilnost in rast. V nobenem osnutku proračunskega načrta ni ugotovila posebej resne neskladnosti.

Za petnajst držav, za katere velja preventivni del Pakta za stabilnost in rast, velja naslednje:

– osnutki proračunskih načrtov petih držav (Nemčije, Estonije, Luksemburga, Slovaške in Nizozemske) so skladni z zahtevami iz Pakta za leto 2017;

– osnutki proračunskih načrtov štirih držav (Irske, Latvije, Malte in Avstrije) so večinoma skladni z zahtevami Pakta za leto 2017;

– pri osnutkih proračunskih načrtov šestih držav (Belgije, Italije, Cipra, Litve, Slovenije in Finske) obstaja tveganje neskladnosti z zahtevami iz Pakta v letu 2017. Osnutki proračunskih načrtov teh držav članic bi lahko povzročili znaten odklon od prilagoditvene poti za dosego njihovih srednjeročnih ciljev.

Za tri države, za katere trenutno velja korektivni del Pakta za stabilnost in rast (tj. so v postopku v zvezi s čezmernim primanjkljajem), velja naslednje:

– osnutek proračunskega načrta Francije je večinoma skladen z zahtevami Pakta za leto 2017, vendar odprava čezmernega primanjkljaja ob trenutnem fiskalnem naporu v letu 2018 ne bo vzdržna;

– pri osnutku proračunskega načrta Španije in Portugalske obstaja tveganje neskladnosti z zahtevami iz Pakta za leto 2017.

Poleg ocen proračunskih osnutkov je Komisija danes predstavila tudi letni pregled rasti, poročilo o opozarjanju, osnutek skupnega poročila o zaposlovanju ter sporočilo o fiskalni naravnanosti evrskega območja in priporočilo o ekonomski politiki evrskega območja.

Komisija na splošno ugotavlja, da je okrevanje evropskega gospodarstva krhko, a dokaj odporno in naravnano na ustvarjanje delovnih mest. BDP je zdaj višji kot pred krizo, brezposelnost se zmanjšuje, naložbe pa ponovno rastejo. Vendar se posledice krize še vedno čutijo v smislu socialnega učinka, visoke ravni javnega in zasebnega dolga ter deleža slabih posojil. Komisija zato poziva države članice, naj okrepijo prizadevanja za spodbujanje naložb, izvajanje strukturnih reform in zagotavljanje odgovorne fiskalne politike ter se pri tem osredotočijo na socialno pravičnost in doseganje bolj vključujoče rasti.

V poročilu o mehanizmu opozarjanja, ki je ključno orodje v okviru evropskega semestra za preprečevanje in odpravljanje neravnotežij, Komisija izpostavlja 13 držav EU, v katerih mora z dodatnimi poglobljenimi preglede preveriti, ali se soočajo z neravnotežji. Gre za iste države, v katerih so bila neravnotežja ugotovljena že v prejšnjem krogu poglobljenih pregledov: Bolgarija, Hrvaška, Ciper, Finska, Francija, Nemčija, Irska, Italija, Nizozemska, Portugalska, Slovenija, Španija in Švedska. Komisija bo ugotovitve predstavila v letnih poročilih o državah v začetku leta 2017. Poročilo o mehanizmu opozarjanja tudi ocenjuje pregled napredka pri odpravljanju makroekonomskih neravnotežij, zlasti v evrskem območju, in sicer glede na tekoče odplačevanje notranjega in zunanjega dolga, nekatere dolgotrajne izzive v bančnem sektorju, dinamiko cen nepremičnin in gibanje na trgu dela, ob upoštevanju socialnih razmer. Evrsko območje ohranja največji presežek tekočega računa v svetovnem merilu, ki je odraz šibkega domačega povpraševanja in razdolževanja v različnih sektorjih in državah EU.

Osnutek poročila o zaposlovanju vsebuje pregled uspešnosti držav EU glede na stopnjo brezposelnosti, stopnjo brezposelnosti mladih, število mladih, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo, bruto razpoložljivi dohodek gospodinjstev, delež oseb, ki jih ogroža revščina in raven neenakosti. Poročilo potrjuje, da okrevanje prinaša vse več novih delovnih mest, kar je med drugim tudi posledica strukturnih reform v vrsti držav članic. Od leta 2013 je bilo ustvarjenih osem milijonov novih delovnih mest, od tega skoraj pet milijonov od začetka mandata te Komisije. Stopnja brezposelnosti v EU se še naprej znižuje in je septembra 2016 v celotni EU znašala 8,5 % oz. 10 % v evrskem območju, kar je najnižja raven od leta 2009 oz. od leta 2011 za evrsko območje. Hkrati je stopnja zaposlenosti v starostni skupini 20–64 let z 71,1 % (drugo četrtletje 2016) prvič višja kot leta 2008. To pomeni, da bi lahko bil cilj 75-odstotne zaposlenosti iz strategije Evropa 2020 dosegljiv, če se bo trenutni trend nadaljeval. Vendar je rezultat na področju zaposlovanja in drugih socialnih vidikov po državah zelo raznolik. Brezposelnost in revščina sta v številnih regijah Evrope še vedno veliko previsoki. Visoke ravni neenakosti slabšajo gospodarske rezultate in potencial za trajnostno rast.

Pri makroekonomski stabilizaciji imata ključno vlogo tako monetarna kot fiskalna politika. Za evrsko območje Komisija poudarja potrebo po pozitivnejši fiskalni naravnanosti. Da bi evrsko območje doseglo takšno fiskalno naravnanost, si mora prizadevati za bolj kolektiven pristop, ki bo upošteval raznolikost razmer v državah. Države članice, ki presegajo svoje fiskalne cilje, bi morale svoj fiskalni manevrski prostor uporabiti za podpiranje domačega povpraševanja in kakovostne naložbe, tudi čezmejne, v sklopu naložbenega načrta za Evropo. Države članice, ki potrebujejo nadaljnje fiskalne prilagoditve v okviru preventivnega dela pakta, si morajoprizadevati, da bodo večinoma skladne z zahtevami Pakta za stabilnost in rast. Države članice, za katere velja korektivni del pakta, morajo poskrbeti za pravočasno odpravo čezmernih primanjkljajev, tudi z zagotavljanjem fiskalnih rezerv za nepredvidene okoliščine.

V skladu s sporočilom o fiskalni naravnanosti v evrskem območju Komisija predlaga fiskalno ekspanzijo v višini do 0,5 % BDP v letu 2017 za celotno evrsko območje. Priporočilo poudarja tudi potrebo po nadaljnjem izvajanju strukturnih reform in izboljšanju kakovosti javnih financ.

Komisija poziva države članice EU, zlasti evroskupino, in Evropski svet naj obravnavajo in odobrijo predstavljene usmeritve. Z zanimanjem pričakuje nadaljnjo razpravo z Evropskim parlamentom o prioritetah EU in evrskega območja. Komisija namerava pred izdajo poročil o državah v začetku leta 2017, pred prejetjem nacionalnih programov in pred spomladansko objavo priporočil za posamezne države okrepiti dialog z državami EU. Komisija tudi poziva k tesnemu sodelovanju nacionalnih parlamentov in socialnih partnerjev pri oblikovanju in izvajanju nacionalnih programov.

Vir : EC press