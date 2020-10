EU SURE socialna obveznica na borzi

27.10.2020 – Luksemburška borza (LuxSE) je danes na borzo uvrstila prvo socialno obveznico, izdano v okviru instrumenta EU SURE. Socialna obveznica v vrednosti 17 milijard evrov bo prikazana na luksemburški zeleni borzi (LGX).Gre za prvo socialno obveznico, ki jo je izdala Evropska komisija. Sestavljena je iz dveh tranš, prve v vrednosti 10 milijard evrov z 10-letno zapadlostjo in druge v vrednosti 7 milijard evrov z zapadlostjo 20 let. Vpis za obveznico je bil presežen za 13-krat, saj je povpraševanje presegalo 233 milijard evrov, kar odraža ogromno podporo, ki jo skupnost vlagateljev izraža socialni obveznici, ki bo ohranila delovna mesta in je namenjena boju proti naraščajoči brezposelnosti v evropskih državah zaradi pandemije in posledične gospodarske krize. Več: tukaj

Vir: EC Press