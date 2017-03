Evropska komisija je 15. marca objavila splošno poročilo o dejavnostih Evropske unije 2016. Poročilo vsebuje pregled vseh glavnih dogodkov, pobud in odločitev EU v letu 2016 ter dopolnjuje belo knjigo o prihodnosti Evrope. Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je ob tem povedal, da si EU zdaj ne sme prizadevati zgolj za prilagajanje spremembam v svetu, ampak za njegovo oblikovanje. V skladu s pravili EU mora Evropska komisija vsako leto objaviti splošno poročilo o svojih dejavnostih in pobudah. Splošno poročilo in povzetek poročila opisujeta dejavnosti EU v preprostem jeziku, ki je razumljiv ne samo poznavalcem zadev EU, ampak tudi širši javnosti. Dokumenta sta na voljo v vseh uradnih jezikih EU.

Celotno sporočilo: http://europa.eu/rapid/press- release_MEX-17-625_en.htm

Splošno poročilo v slovenščini: https://europa.eu/european- union/documents-publications/ reports-booklets/general- report_sl

Source: EC press