EU investicija v prometno infrastrukturo – 2,7 milijard evrov v 152 projektov

23.6.2017- Evropska komisija je izbrala 152 ključnih prometnih projektov, za katere predlaga podporo v višini 2,7 milijarde evrov. Gre za projekte, ki podpirajo konkurenčno, čisto in povezano mobilnost v Evropi in ki bodo prispevali k odpravi ozkih grl ter izboljšanju čezmejnih povezav. Naložbe bodo posodobile prometno omrežje Evrope ter spodbudile gospodarsko dejavnost in nastanek novih delovnih mest. Med izbranimi projekti so tudi pobuda za celotno dograditev avtocestnega predora Karavanke (druga cev) med Slovenijo in Avstrijo ter dva projekta predhodnih del za izgradnjo drugega tira železniške proge Divača–Koper. Izvedba slednjega je pod drobnogledom civilne iniciative, ki je zahtevala referendum, zaradi visokih stroškov gradnje. Skupno bo tako Slovenija za 11 projektov prejela 63 milijonov evrov.

Komisija z današnjo odločitvijo izpolnjuje cilje naložbenega načrta za Evropo in povezljivosti Evrope, vključno z nedavnim programom Evropa v gibanju. Naložbe se bodo izvajale v okviru instrumenta za povezovanje Evrope (Connecting Europe Facility – CEF), ki je zasnovan kot finančni mehanizem EU v podporo infrastrukturnim omrežjem, ter bodo omogočile 4,7 milijarde evrov za javno in zasebno sofinanciranje. V tem letu bo Komisija od skupnega zneska 2,7 milijarde evrov namenila 1,8 milijarde evrov 15 državam članicam, ki so upravičene do pomoči iz Kohezijskega sklada, da bi lahko zmanjšale razlike v infrastrukturi. Evropska komisarka za promet Violeta Bulc je ob tej priložnosti dejala, da smo sedaj še korak bližje k resnični prometni uniji. Obenem je poudarila, da je potreba po naložbah v prometno infrastrukturo v EU velika in pozvala deležnike, da naj čim bolje izkoristijo preostala finančna sredstva ter jih kombinirajo, da bi čim bolj povečali njihov učinek. Sedaj morajo izbor projektov v usklajevalnem odboru instrumenta za povezovanje Evrope potrditi še predstavniki držav članic. Sestali se bodo 6. julija, Komisija pa naj bi uradni sklep nato sprejela do konca julija 2017. Nato bo izvajalska agencija Komisije za inovacije in omrežja (INEA) v drugi polovici leta 2017 pripravila in podpisala sporazume o nepovratnih sredstvih z upravičenci posameznih projektov. Več : tukaj

Vir: EC Press, STA