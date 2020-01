European Capitals 2020

1.1.2020 – S 1. januarjem 2020 sta naziv evropske prestolnice kulture za eno leto prevzeli hrvaška Reka in irski Galway. Kulturno dogajanje bo popestrilo na stotine dogodkov, ki se bodo odvijali skozi vse leto. Evropska prestolnica kulture je med najbolj prepoznavnimi pobudami na področju kulture v Evropi. Mesta so izbrana na podlagi kulturnega programa, ki mora imeti izrazit evropski vidik, spodbujati udeležbo in dejavno udejstvovanje mestnih prebivalcev ter prispevati k dolgoročnemu razvoju mesta in okoliških regij. Naziv evropske prestolnice kulture je tudi odlična priložnost, da mesta spremenijo svojo podobo, se umestijo na svetovni zemljevid, privabijo več turistov in ponovno razmislijo o svojem razvoju s pomočjo kulture. Naziv vpliva ne le na kulturno, temveč tudi na socialno in gospodarsko življenje mesta in regije. Naslednje leto bodo evropske prestolnice kulture romunski Temišvar, grška Elefsina in srbski Novi Sad. Leta 2012 je naziv nosil Maribor. Več: tukaj