Kmetijsko – prehrambeni sektor v EU zvišuje izvoz

20.6.2017 -Mesečna vrednost izvoza agroživilskih proizvodov EU je aprila 2017 dosegla 10,6 milijarde evrov, kar ustreza povprečju zadnjih štirih let. Danes objavljeni podatki kažejo, da so bila največja povečanja mesečne vrednosti izvoza na letni ravni zabeležena za Turčijo (+87 milijonov evrov) in Korejo (+86 milijonov evrov). EU je povečala izvoz agroživilskih proizvodov tudi v azijske države, in sicer na Filipine, v Singapur in Indonezijo. Mesečni izvoz na Kitajsko, v ZDA, Egipt in Alžirijo se je zmanjšal. Podobno kot prejšnji mesec se je najbolj povečal izvoz mleka v prahu. Mesečna vrednost uvoza pa se je aprila 2017 v primerjavi z enakim mesecem lani povečala. Kljub temu je EU zabeležila mesečni trgovinski presežek v višini 860 milijonov evrov. Na letni ravni, tj. od maja 2016 do aprila 2017, je izvoz agroživilskih proizvodov EU dosegel vrednost 133,2 milijarde evrov, kar je 3,4 % več kot v enakem obdobju pred enim letom. Več : http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-17-1751_en.htm

Vir: EC Press