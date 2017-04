Evropska komisija bo investirala 8.9 millijona evrov v 184 inovativnih podjetij

Evropska komisija bo 184 malim in srednje velikim podjetjem iz 28 držav članic EU namenila 8,9 milijona evrov podpore. Vsako podjetje bo prek Instrumenta za mala in srednje velika podjetja prejelo 50.000 evrov podpore za izvedbo študij izvedljivosti za nove izdelke. MSP-ji lahko zaprosijo tudi za tri dni poslovnega usposabljanja. Večina projektov bo izvedenih na področju informacijsko-komunikacijskih tehnologij (36), sledita pa področji nizkoogljičnih energijskih sistemov (31) in prometa (28). Med prejemniki je tudi slovensko podjetje Doctrina d.o.o., ki razvija spletno platformo za lažji prenos znanja med farmacevtskimi družbami in lekarnami. Instrument za mala in srednje velika podjetja deluje v okviru programa EU za raziskave in inovacije Obzorje 2020 kot stalni odprti razpis, pri čemer so določeni štiri roki letno. Od začetka delovanja 1. januarja 2014 je Instrument za MSP v okviru prve faze zagotovil podporo 2208 MSP-jem, med njimi tudi 35 podjetjem iz Slovenije. Naslednji rok za oddajo predlogov v okviru prve faze je 3. maj 2017. Več : http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2017&na=na-060417

Vir : EC Press