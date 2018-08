Evropska komisija in NLB

10.8. 2018 – Evropska komisija je na podlagi novega svežnja zavez, ki so ga slovenski organi predložili 13. julija 2018, sklenila, da je pomoč Slovenije za Novo Ljubljansko banko še naprej združljiva s pravili EU o državni pomoči. Slovenija se je odločno zavezala ambicioznemu časovnemu načrtu za prodajo NLB, pri čemer naj bi bila prva tranša v višini ene delnice več kot 50 % delnic prodana do konca leta 2018. Slovenija je poleg tega podaljšala ključne zaveze in ponudila nove, da bi nadomestila odložitev prodaje in prestrukturiranja NLB. Evropska komisarka Margrethe Vestager, ki je pristojna za politiko konkurence, je ob današnji odločitvi poudarila, da je bila prodaja NLB eden od pomembnih še nedoseženih mejnikov načrta prestrukturiranja banke, zaradi katerega je Evropska komisija leta 2013 lahko odobrila več kot dvomilijardno državno pomoč banki. Komisarka je pozdravila zavezo Slovenije, ki si je zadala jasen časovni načrt za dosego te prodaje. “Zaradi tega lahko Komisija odobri novi sveženj zavez Slovenije za NLB, ki zagotavlja, da bo banka uspešen in dolgoročen akter na slovenskem bančnem trgu,” je še povedala. Več:tukaj

Vir: EC Press