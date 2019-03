Evropska komisija je sprejela vseevropska pravila za drone

12.3.2019 – Evropska komisija je sprejela vseevropska pravila o tehničnih zahtevah za drone. Nova pravila bodo izboljšala varnost dronov ter spodbujala naložbe in inovacije v sektorju. Določbe zagotavljajo ravnotežje med zahtevami proizvajalcev in operaterjev dronov v smislu varnosti, spoštovanja zasebnosti, okolja, varstva pred hrupom in zanesljivosti. Vsi droni bodo odslej imeli svojo identifikacijsko označbo, kar bo organom po potrebi omogočilo njihovo sledenje. Poleg tehničnih zahtev namerava Komisija sprejeti tudi določbe o upravljanju dronov in minimalne zahteve glede usposabljanja za daljinsko vodenje. Več: tukaj

Vir: EC Press